الكنيسة الكاثوليكية تطلق حلقة جديدة من «قصص الكتاب المقدس» (فيديو)

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من برنامج "قصص الكتاب المقدس للأطفال".وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تحت شعار "الغني".