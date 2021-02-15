الشاباك: ضبط قناة لتحويل الأموال من تركيا لحماس في الضفة

أعلن جهاز الشاباك الإسرائيلي (الأمن العام الداخلي)، صباح اليوم الاثنين، ضبط قناة لتحويل الأموال من تركيا إلى حركة حماس في الضفة الغربية.وقال الشاباك، في تقرير نشرته وسائل إعلام عبرية: "إن قناة تحويل الأموال التي تم ضبطها جاءت من خلال النشاطات التجارية بين شركة TIKKNO PLUS IC VE DIS، وشركةSENSE SANITARY COMPANY، التي يمتلكها عبدالله فقهاء، أحد سكان نابلس.وأشارت وسائل الإعلام العبرية إلى أن وزير االدفاع الإسرائيلي، بني جانتس، وقّع على أمر احتجاز حاويات بضائع بقيمة مئات الآلاف الشواكل قبل أن يتم نقلها من ميناء أسدود إلى الضفة الغربية، وذلك بناء على التحقيقات التي أجراها الشاباك في قسم محاربة "الإرهاب" الاقتصادي الذي ضبط العملية، على حد زعمه.يذكر أنه خلال الأشهر القليلة الماضية تم رصد نشاط مشبوه لتركيا داخل الضفة الغربية، من خلال منظمات مجتمع مدني وبعض الكيانات الغامضة، التي عن طريقها يتم تحويل أموال من تركيا لعناصر حركة حماس الناشطة في الضفة الغربية.