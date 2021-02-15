إنقاذ 3 حالات من الغرق بمدينة أبوسمبل السياحي

تمكنت فرق الإنقاذ النهرى من إنقاذ ثلاث حالات غرق بقرية توشكي بمدينة ابو سمبل السياحى بمحافظة أسوان، اليوم الاثنين، وعلى الفور تم نقلهم إلى مستشفى أبو سمبل لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.تلقي مرفق الإسعاف بأسوان، اليوم، إخطارًا يفيد بغرق ثلاث شباب من قرية توشكي التابعة لمدينة أبو سمبل السياحى، وعلى الفور توجه فرق الإنقاذ النهرى من السيطرة واستخراج تلك الحالات وتم نقلهم إلى مستشفى ابو سمبل لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.