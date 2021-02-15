رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

اجتماع مسئولي «إيمان ونور» بالمنيا وأبو قرقاص

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:42 م
مسئولي «إيمان ونور
مسئولي «إيمان ونور
جرجس صفوت
طباعة
اجتمع مسؤولي إيمان ونور مجلس بمقاطعة (المنيا - أبو قرقاص)، مع المرشد الروحي للمجلس، الأب بولس نصيف ومسؤولة المجلس، الأخت سحر رفعت، ونواب المجلس، وذلك بحضور صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك.

وقال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه أقيمت فعاليات الإجتماع بمقر المطرانية، حيث تم الإحتفال بعيد الحب.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه إحتفل المجلس بتذكار السيامة الأسقفية لنيافته وتأسيس الإيبارشية، وكذلك تم مناقشة أحوال الجماعات، وعمل التكوين الخاص بهم، وكذلك ترتيبات عمل حج لإيمان ونور بمناسبة العيد الخمسين لإيمان ونور في العالم.

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 15-2-2021 فى مصر

وزير التعليم يكشف تفاصيل إجراء الامتحانات وعودة الدراسة اليوم

السودان: اعتداء إثيوبيا على أراضينا تصعيد خطير وسنتصدى له

وزير التعليم العالي: لا أبحاث ولا امتحانات أونلاين إلا لهذه الكليات

الصور

image description

23 معدة كنس وشفط أتربة لدعم منظومة النظافة بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يستعرض الموقف التنفيذي لإزالة التعديات بالمحافظة

image description

تعيينات جديدة بعدد من كليات جامعة أسيوط

image description

أسيوط ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا للطقس السيئ

image description

حريق يلتهم دراجة بخارية في دمياط (صور)

الأكثر قراءة

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

انتشال آخر جثة من أنقاض عقار روض الفرج.. وانهيار عقار ثان بجواره

بثت محاولة انتحارها عبر «فيس بوك».. إخلاء سبيل جنات فتاة «تيك توك»

وفاة البرلماني المخضرم البدري فرغلي

إنفوجراف

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

نجم الساعة

بدء أولى جلسات محاكمة «سفاح الجيزة» غدا

منوعات

كارثة الفيضانات في الهملايا تؤثر على إمدادات المياه بنيودلهي

سيارة تدهس والد المغنية الأمريكية نيكي ميناج وتودي بحياته

رُبع العاملين في ألمانيا يعملون من المنزل

إغلاق في كبرى مدن نيوزيلندا لمكافحة كورونا المتحور البريطاني

أيام زمان

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

كواليس علاقة شارلى شابلن بالموسيقار محمد عبدالوهاب

«عامل البوفيه أساء لى».. حكاية على حميدة قبل الشهرة

حكاية الشيخ طه الفشنى من الطرب للتواشيح الدينية

مقالات الرأي
ماجد حبته
براءة ترامب.. وديمقراطية القطيع
مؤمن المحمدي
الإسماعيلي
د. منى حلمى
الوصاية وخنق الحرية تحت اسم الفتاوى الدينية
عمرو خالد
كيف تداوى جرحًا عاطفيًا أو خيانة صديق؟
المزيد

الثقافة

أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: مصرأعظم وأكبر حضارة في التاريخ

مناقشة «تجديد الفكر الاقتصادي» للدكتور إبراهيم العيسوي.. الأربعاء

«الثقافي الكوري»: تعزيز وتيرة التبادل مع مصر مهد الحضارات

بيت الحكمة تصدر الترجمة العربية لرواية «صلوات تبتية»