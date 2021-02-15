اجتماع مسئولي «إيمان ونور» بالمنيا وأبو قرقاص

اجتمع مسؤولي إيمان ونور مجلس بمقاطعة (المنيا - أبو قرقاص)، مع المرشد الروحي للمجلس، الأب بولس نصيف ومسؤولة المجلس، الأخت سحر رفعت، ونواب المجلس، وذلك بحضور صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك.وقال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه أقيمت فعاليات الإجتماع بمقر المطرانية، حيث تم الإحتفال بعيد الحب.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه إحتفل المجلس بتذكار السيامة الأسقفية لنيافته وتأسيس الإيبارشية، وكذلك تم مناقشة أحوال الجماعات، وعمل التكوين الخاص بهم، وكذلك ترتيبات عمل حج لإيمان ونور بمناسبة العيد الخمسين لإيمان ونور في العالم.