بدء الدورة التدريبية للعاملين بالوحدات المالية بجامعة عين شمس

بدأت فعاليات الدورة التدريبية للعاملين بالوحدات المالية بمختلف كليات جامعة عين شمس، على تطبيق وتفعيل منظومة موازنة البرامج والأداء.يأتي ذلك فى إطار اهتمام إدارة جامعة عين شمس بتدريب وتنمية الموارد البشرية من الجهاز الإدارى بالجامعة، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، وإشراف عبد الخالق عبد المنعم أمين عام الجامعة.ويقدم التدريب فريق عمل من وزارة المالية تحت إشراف محمد جمال الدين السبكى رئيس وحدة موازنة البرامج والأداء ورئيس قطاع الحسابات الختامية، حيث يستمر التدريب على مدار ثلاثة أيام.ويضم فريق المدربين، داليا نبيل مدير عام بوزارة المالية، ووائل فتحى المدير التنفيذى لوحدة موازنة البرامج والأداء بوزارة المالية، ومحمد مصطفى نائب المدير التنفيذى لوحدة البرامج والأداء.