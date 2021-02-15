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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

تمديد العمل بالإجراءات المفروضة للحد من انتشار كورونا في فلسطين

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:41 م
محمد اشتية
محمد اشتية
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قرر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، تجديد الإجراءات المعمول بها للحد من انتشار فيروس "كورونا" اعتبارا من بعد غد الأربعاء؛ نظرا لازدياد أعداد الإصابات خلال الأيام الماضية.

ودعا اشتية وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الاثنين، إلى استمرار التقيد بالتدابير الوقائية، والحفاظ على الالتزام بارتداء الكمامة، والتباعد، وعدم إقامة التجمعات.

وكانت الحكومة الفلسطينية قد أعلنت في وقت سابق عن عدة إجراءات للوقاية ومواجهة تفشي فيروس "كورونا"، كان من أبرزها إغلاق جميع الجامعات والمعاهد بمختلف مستوياتها مع اتباعها أنظمة وبرامج التعليم الإلكتروني، كما تم منع الحركة والتنقل والانتقال بين المحافظات كافة بما فيها محافظة القدس باستثناء الطواقم الطبية وطواقم وزارة التربية والتعليم.

وبموجب الإجراءات يتم إغلاق كل محافظة أو مدينة أو بلدة أو قرية أو مخيم أو منطقة تتزايد فيها الإصابات بفيروس "كورونا" ويمنع منعا باتا دخول أهالي أراضى الـ48 إلى المدن والمحافظات الفلسطينية.. كما تمنع حركة العمال من وإلى الأراضي الفلسطينية ويطلب من جميع العمال المبيت في أماكن عملهم، وإجراء ما يلزم من فحوصات طبية.

وتقرر كذلك منع الحركة والتنقل والانتقال كليا ووسائل النقل بأنواعها في المدن والبلدات والقرى والمخيمات في أنحاء فلسطين كافة يوميا من الساعة 7 مساء وحتى 6 صباحا اعتبارا من مساء غد ولمدة أسبوعين.. كما تمنع الحركة تماما في جميع المحافظات أيام الجمعة والسبت مع السماح بعمل الصيدليات والأفران فقط.

وتقرر أيضا تقليص عمل الوزارات والمؤسسات الرسمية إلى مستوى حالة الطوارئ، إلى ما لا يزيد على 30% من طاقتها البشرية، فيما تعمل المؤسسات الأهلية والخاصة وفق حالة الطوارئ بما لا يزيد على 30% من العاملين فيها.

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