تحرير محضر ضد صاحب لافتة الدعاية المسيئة بقنا

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن الوحدة المحلية لمدينة قنا قامت بإزالة لافتة الدعاية المسيئة التى كانت مُثبته على أحد الجدران وسط مدينة قنا، وتحمل عبارات منافية لعادات وتقاليد المجتمع القنائي والمصري عامةً، مما أثار جدلا كبيرا بين المواطنين على صفحات السوشيال ميديا.وأضاف محافظ قنا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي بالديوان العام لمحافظة قنا، صباح اليوم الاثنين، أن الوحدة المحلية لمدينة قنا بالتنسيق مع الشرطة قامت بتحرير محضر ضد صاحب المحل لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة، مؤكدا أن أجهزة المحافظة لن تسمح بانتشار مثل هذه اللافتات الدعائية التى تسيئ للمجتمع القنائى في جميع انحاء مدن ومراكز المحافظة.