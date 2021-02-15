مطران الجيزة يترأس المناولة الاحتفالية بكنيسة العذراء بامبابة

ترأس نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، بمناسبة المناولة الاحتفالية لأبناء وبنات رعية السيدة العذراء أم النور بإمبابة.و قال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن ه قد شارك نيافته في الصلاة كل من الأب إبرام مرجان والأب ميشيل عبد الله، رعاة الكنيسة، وشعب الكنيسة المحتفل.وأضاف المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الأنبا توماس عبر عن تقديره للآباء الرعاة الأب إبرام مرجان، والأب ميشيل عبد الله، وخدام المناولة الاحتفالية وما بذلوه من مجهود لتكوين أبناء المناولة الإحتفالية، واختتم نيافته القداس الإلهي بإعطاء البركة الرسولية للجميع.