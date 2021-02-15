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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

مطران الجيزة يترأس المناولة الاحتفالية بكنيسة العذراء بامبابة

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:40 م
كنيسة العذراء بامبابة
كنيسة العذراء بامبابة
جرجس صفوت
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ترأس نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، بمناسبة المناولة الاحتفالية لأبناء وبنات رعية السيدة العذراء أم النور بإمبابة.

و قال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن ه قد شارك نيافته في الصلاة كل من الأب إبرام مرجان والأب ميشيل عبد الله، رعاة الكنيسة، وشعب الكنيسة المحتفل.

وأضاف المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الأنبا توماس عبر عن تقديره للآباء الرعاة الأب إبرام مرجان، والأب ميشيل عبد الله، وخدام المناولة الاحتفالية وما بذلوه من مجهود لتكوين أبناء المناولة الإحتفالية، واختتم نيافته القداس الإلهي بإعطاء البركة الرسولية للجميع.

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