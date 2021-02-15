البابا ثيودروس يكرم رؤساء رعية كنيسة رؤساء الملائكة بالظاهر

ترأس صاحب الغبطة ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا في كنيسة رؤساء الملائكة بمنطقة الظاهر في القاهرة.وخلال القداس الإلهي كرم الرئيس الأسبق للكنيسة المهندس روبير حصني، والرئيس الشرفى للكنيسة والمجلس الطائفي العام للروم الأرثوذكس الناطقين بالعربية، وقدم له عصا الرعية الخاصة به، وسط تصفيق أبناء الكنيسة.كما كرم كذلك الرئيس الحالي للكنيسة المهندس سالم قسيس، ومنحه وشاح أسد الرسول مرقس،وفي نهاية القداس الإلهي أقام صلاة الذكرى السنوية الأولى لرئيسها الراحل المهندس فريد خوري، بحضور أسرته.وبعد الانتهاء من الصلوات بارك المبنى الذي سُمي على اسم المهندس روبير حصني، والمبنى الذي سُمي على اسم المهندس فريد خوري، وسط العزف الموسيقي لفرقة كشاقة الشرق منطقة القاهرة التي مقرها في الكنيسة.جاء ذلك بحضور المتروبوليت نقولا مطران طنطا (إرموبوليس) والمفوض البطريركي للناطقين بالعربية، والمتروبوليت نيقوديموس مطران مصر الجديدة (ممفيس) والوكيل البطريركي في القاهرة.