مصرع جندي باكستاني برصاص إرهابيين غربي البلاد

لقي جندي بالجيش الباكستاني مصرعه؛ جراء اعتداء شنه إرهابيون على نقطة تفتيش لقوات حرس الحدود بمحافظة بلوشستان غربي البلاد، فيما لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن ارتكاب الحادث.وذكرت العلاقات العامة للجيش الباكستاني في بيان أوردته قناة "سماء تي في" الباكستانية اليوم الإثنين أن الإرهابيين أطلقوا الرصاص على الموقع الأمني الذي أقيم لتحقيق الأمن بطريق سريع بالقرب من منطقة في مقاطعة كيش داخل المحافظة، مضيفة أنه تم فرض طوقًا أمنيًا في مكان الحادث الذي وقع مساء أمس الأحد، وأُغلقت مخارج المنطقة، كما تم التعرف على هوية الجندي الضحية.