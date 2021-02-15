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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

البرلمان يلغي حق رئيس الوزراء في دعوة مجلس الشيوخ لعقد جلسة سرية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:33 م
المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي
كريمة أبو زيد و السيد السعدنى
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أقر مجلس النواب في جلستة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بإلغاء حق رئيس الوزراء فى دعوة مجلس الشيوخ لعقد جلسة سرية، ووافق على إعطاء الحق لرئيس الجمهورية أو بناء على طلب رئيسه، أوعشرين من أعضائه على الأقل، فقط.

وشهدت المادة 164 التى تنظم الدعوة لعقد جلسة سرية لمجلس الشيوخ، جدلًا، حيث تقدم النائب أحمد الألفي، باقتراح بإعطاء الحق لرئيس الوزراء في الدعوة لعقد جلسة سرية، والذي جاء بمشروع القانون، فيما رأت اللجنة التشريعية بمجلس النواب إلغاء هذا النص؛ بسبب تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة التشريعية والأخذ بمبدأ فصل السلطات، لافتة إلى أن هذه المادة منقولة من المادة 281 من اللائحة الداخلية للبرلمان.

وعقب النائب ايهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية، أن هناك تباينًا بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ؛ نظرًا لاختلاف الاختصاصات لكل منهما، مشيرًا إلى أن «رئيس الوزراء غير مسئول أمام مجلس الشيوخ، فكيف يقوم بالدعوة إلى عقد جلسه له عكس الأمر في مجلس النواب، حيث أن الحكومة مسئولة أمامه ويتم مساءلتها ومحاسبتها».

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