حفظ التحقيقات في محاولة انتحار شاب أجبرته أسرته على الزواج

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الاثنين، حفظ التحقيقات في واقعة محاولة شاب الانتحار بإلقاء نفسه في النيل.وأكد الشاب في أقواله إنه يمر بمرحل اكتئاب وأزمة نفسية من فترة نتيجة خلافات عائلية، بسبب رغبتهم في زواجه دون رغبته في ذلك.و تلقى قسم شرطة مصر القديمة، برئاسة المقدم شادي الشاهد، بلاغًا من إدارة المسطحات المائية بمحاولة انتحار شخص بإلقاء نفسه من أعلى كوبري عباس، وتمكنت الخدمة المعينة من انتشاله، وتبين أنه يدعى "ج. ع. ش"، 25 سنة، عامل، مقيم بمركز مغاغة بالمنيا، ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة لمباشرة سير التحقيقات.