حفظ التحقيقات في محاولة انتحار شاب أجبرته أسرته على الزواج
الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:32 م
نجلاء رفاعيطباعة
أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الاثنين، حفظ التحقيقات في واقعة محاولة شاب الانتحار بإلقاء نفسه في النيل.
وأكد الشاب في أقواله إنه يمر بمرحل اكتئاب وأزمة نفسية من فترة نتيجة خلافات عائلية، بسبب رغبتهم في زواجه دون رغبته في ذلك.
و تلقى قسم شرطة مصر القديمة، برئاسة المقدم شادي الشاهد، بلاغًا من إدارة المسطحات المائية بمحاولة انتحار شخص بإلقاء نفسه من أعلى كوبري عباس، وتمكنت الخدمة المعينة من انتشاله، وتبين أنه يدعى "ج. ع. ش"، 25 سنة، عامل، مقيم بمركز مغاغة بالمنيا، ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة لمباشرة سير التحقيقات.
وأكد الشاب في أقواله إنه يمر بمرحل اكتئاب وأزمة نفسية من فترة نتيجة خلافات عائلية، بسبب رغبتهم في زواجه دون رغبته في ذلك.
و تلقى قسم شرطة مصر القديمة، برئاسة المقدم شادي الشاهد، بلاغًا من إدارة المسطحات المائية بمحاولة انتحار شخص بإلقاء نفسه من أعلى كوبري عباس، وتمكنت الخدمة المعينة من انتشاله، وتبين أنه يدعى "ج. ع. ش"، 25 سنة، عامل، مقيم بمركز مغاغة بالمنيا، ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة لمباشرة سير التحقيقات.