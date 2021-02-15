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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سفر ووصول 3500 راكب بمختلف الجنسيات بمطار الغردقة اليوم

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:31 م
مطار الغردقة
مطار الغردقة
محمود السعدى
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يستقبل مطار القاهرة الغردقة الدولي، طوال اليوم الإثنين، سفر ووصول 3500 راكبا بمختلف الجنسيات عبر 28 رحلة جوية داخلية ودولية مباشرة وغير مباشرة "الشارتر"، وذلك في إطار حرص وزارتي الطيران المدني والسياحة على زيادة تنشيط الحركة السياحة الوافدة إلى البلاد في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان مطار الغردقة الدولي قد اجتاز التفتيشات الأمنية الروسية الأسابيع الماضية، كمما حصل على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الأمن من المجلس الدولي للمطارات.

ومن جهتها، تواصل الجهات المختصة بمطار الغردقة الدولي بتقديم كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة للوفود الركابية والسياحية الوافدة إلى محافظة البحر الأحمر، فضلا عن تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية.


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