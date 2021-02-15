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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

لخلافات على الحراسة.. إحالة 4 قتلوا خفير ونجله بالمقطم للجنايات

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:31 م
4 قتلوا
4 قتلوا
نجلاء رفاعي
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أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الأثنين، بإحالة 4 متهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بإطلاق النيران على خفير ونجل شقيقه لوجود خلافات على أعمال الحراسة.

كان قد ورد بلاغ للمقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث قسم شرطة المقطم، يفيد بوجود شخصين متوفيين إثر إصابتهما بأعيرة نارية بالمنطقة الجبلية بدائرة القسم.

و وجه اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، بسرعة الانتقال والفحص وتبين أنهما مسجل وشقي خطر "فرض سيطرة" وعاطل مصابان بأعيرة نارية، وعثر بجوارهما على (بندقية آلية وحقيبة جلدية بداخلها عدد 86 طلقة لذات العيار- سلاح أبيض "سكين".

وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة عن أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص، أحدهم له معلومات جنائية تم ضبط أحد المتهمين بالقاهرة، والثاني تم ضبطه بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام وأمن الجيزة.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الهاربان لوجود خلافات على أعمال الحراسة "خفرة"، وتم بإرشاد أحد المتهمين ضبط (سلاح ناري - بندقية آلية وعدد 4 طلقات لذات العيار - والمستخدمة في ارتكاب الواقعة بمكان إخفائها بالمنطقة الجبلية الكائنة بمحل البلاغ)، كما أرشدوا عن سيارتين تم استخدامهما في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة للتحقيق.

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