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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بدء أولى جلسات محاكمة «سفاح الجيزة» غدا

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:30 م
سفاح الجيزة
سفاح الجيزة
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تنظر محكمة جنايات الجيزة، غدًا الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة المتهم قذافي فراج الشهر إعلاميا بـ «سفاح الجيزة» في اتهامه بقتل زوجته "ف. ز" عمدًا مع سبق الإصرار، وتعقد جلسات المحاكمة بالقضية أمام الدائرة 27 جنايات الجيزة والمنعقدة بالكيلو 7 ونص برئاسة المستشار أحمد على يونس.

وأسندت النيابة العامة في أمر إحالة المتهم بأنه في غضون عام 2015 بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة، قتل زوجته المجني عليها "ف. ز ع. إ" عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحها لما بينهما من خلافات، وانتهز شجارًا بينهما ليحقق ما صدق عزمه عليه وأراد بأن أمسك برأسها من الخلف ورطمها بحائط مرات عدة ليشجها وتنزف من أجله، محدثًا ما ألم بها من إصابات لقتلها، ثم أخفى جثمانها ووارى عليه بالتراب بعد أن أعد قبرها، وأوهم ذويها باختفائها.

و اعترف المتهم في تحقيقات النيابة بارتكابه لواقعة قتل زوجته المجني عليها، وكان ذلك في غضون شهر يونيو من عام 2015، حيث نشبت بينهما مشاجرة على إثر خلافات زوجيه وزيادتها من الأعباء المالية عليه، قام على إثرها بالتعدي عليها بالأيدي وأمسك برأسها من الخلف ورطمها بقطعة ديكور ألوميتال، مثبتة على حافة إحدى الحوائط فأحدثت نزيفا شديدا بالرأس فارقت على إثره الحياة.

وعقب استجماع قواه وتأكده من وفاتها قام بوضعها داخل «ديب فريزر» ونقلها إلى الوحدة سكنية ببولاق الدكرور، وقام بدفنها بملابسها المنزلية ومشغولاتها الذهبية عبارة عن (سلسلة، وأسورة، وخاتم، جميعها من الذهب)، وقام بالردم عليها بالتراب لتسوية المكان وضع بلاط وسيراميك أعلى مكان الدفن.

وبانتقال النيابة العامة لاستخراج جثمان المجني عليها عثر على رفات آدمية ملفوفة بأقشمة كما عثر على مشغولات ذهبية، وبمواجهة المتهم أقر بأنها بقايا عظام المجني عليها.

كان النائب العام أمر بإحالة المتهم «قذافي فراج» إلى محكمة الجنايات، في 4 قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة، هم زوجته وسيدتين ورجل- مع سبق الإصرار خلال عامي 2017،2015، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

النيابة العامة، أقامت الدليل قِبَل المتهم في القضايا الأربع من شهادة 17 شاهدًا، واعترافات المتهم في التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم، وما ثبت بتقارير «الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية» بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربعة.

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