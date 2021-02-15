رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ مبادرة تطوير 54 قرية بمركز زفتى

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:30 م
اصطفاف المعدات
اصطفاف المعدات
أحمد فودة وحسام فوزى جبر
طباعة
تفقد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، اليوم الاثنين، اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" لتطوير ٥٤ قرية ريفية بمركز زفتى، ٨٨ تابع لها وذلك للاطمئنان على مدى جاهزية المعدات والأطقم الفنية المختصة بالإضافة إلى الوقوف على حجم الاحتياجات المطلوب توفيرها وتحديد أوجه الدعم اللازمة.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتطوير وتنمية 1500 قرية ريفية بنطاق الجمهورية، واتخاذ الإجراءات العاجلة والتنسيق الفوري مع الجهات المعنية للبدء فورًا في تنفيذ تلك المبادرة، وشارك في الإصطفاف ١٣٠ معدة ثقيلة وتشمل لوادر وحفارات وقلابات وجليدرات وماكينات كهرباء وماكينات شفط مياه وغيرها من المعدات الثقيلة.

وأكد المحافظ أن تلك المبادرة التي أطلقها فخامة الرئيس لتطوير قري الريف تؤسس لمرحلة جديدة من مفهوم التنمية علي أرض وطننا الحبيب، مضيفا أن هذه المبادرة تعد مشروعا قوميا وأحد أهم المبادرات الرئاسية التي تهتم بتطوير حياة الإنسان المصري وتغيير نمط حياته الريفية.

ومن جانبها صرحت الدكتورة زينب سامي منسق المبادرة بمحافظة الغربية، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس للجمهورية تهدف الي الارتقاء بالمستوي الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقري المصرية.

واشارت الي ان المرحلة الاولي من مبادرة حياة كريمة بالغربية تتضمن 54 قرية و٨٨ تابع بمركز زفتي ويتوالي جهاز تعمير الساحل الشمالي بوزارة الاسكان مسئولية تنفيذ الاعمال الانشائية بتكلفة تقديرية 4.4 مليار جنية، كما انه سيتم اعداد نموذج موحد للمنشات التي سيتم تنفيذها بالمحافظات مثل " المدارس، مراكز الشباب، المنشات الخدمية " وغيرها للتوصل الي نمط موحد بكافة القري.
اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ مبادرة تطوير 54 قرية بمركز زفتى
اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ مبادرة تطوير 54 قرية بمركز زفتى
اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ مبادرة تطوير 54 قرية بمركز زفتى
اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ مبادرة تطوير 54 قرية بمركز زفتى
اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ مبادرة تطوير 54 قرية بمركز زفتى
اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ مبادرة تطوير 54 قرية بمركز زفتى
اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ مبادرة تطوير 54 قرية بمركز زفتى
اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ مبادرة تطوير 54 قرية بمركز زفتى
اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ مبادرة تطوير 54 قرية بمركز زفتى
اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ مبادرة تطوير 54 قرية بمركز زفتى
اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ مبادرة تطوير 54 قرية بمركز زفتى
اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ مبادرة تطوير 54 قرية بمركز زفتى
اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ مبادرة تطوير 54 قرية بمركز زفتى
اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ مبادرة تطوير 54 قرية بمركز زفتى
اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ مبادرة تطوير 54 قرية بمركز زفتى
اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ مبادرة تطوير 54 قرية بمركز زفتى

موضوعات متعلقة

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

وزير التعليم العالي: لا أبحاث ولا امتحانات أونلاين إلا لهذه الكليات

انتشال آخر جثة من أنقاض عقار روض الفرج.. وانهيار عقار ثان بجواره

وفاة البرلماني المخضرم البدري فرغلي

الصور

image description

23 معدة كنس وشفط أتربة لدعم منظومة النظافة بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يستعرض الموقف التنفيذي لإزالة التعديات بالمحافظة

image description

تعيينات جديدة بعدد من كليات جامعة أسيوط

image description

أسيوط ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا للطقس السيئ

image description

حريق يلتهم دراجة بخارية في دمياط (صور)

الأكثر قراءة

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

انتشال آخر جثة من أنقاض عقار روض الفرج.. وانهيار عقار ثان بجواره

بثت محاولة انتحارها عبر «فيس بوك».. إخلاء سبيل جنات فتاة «تيك توك»

خريطة الأمطار على المحاقظات خلال الـ 3 أيام القادمة

إنفوجراف

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

نجم الساعة

بدء أولى جلسات محاكمة «سفاح الجيزة» غدا

منوعات

كارثة الفيضانات في الهملايا تؤثر على إمدادات المياه بنيودلهي

سيارة تدهس والد المغنية الأمريكية نيكي ميناج وتودي بحياته

رُبع العاملين في ألمانيا يعملون من المنزل

إغلاق في كبرى مدن نيوزيلندا لمكافحة كورونا المتحور البريطاني

أيام زمان

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

كواليس علاقة شارلى شابلن بالموسيقار محمد عبدالوهاب

«عامل البوفيه أساء لى».. حكاية على حميدة قبل الشهرة

حكاية الشيخ طه الفشنى من الطرب للتواشيح الدينية

مقالات الرأي
ماجد حبته
براءة ترامب.. وديمقراطية القطيع
مؤمن المحمدي
الإسماعيلي
د. منى حلمى
الوصاية وخنق الحرية تحت اسم الفتاوى الدينية
عمرو خالد
كيف تداوى جرحًا عاطفيًا أو خيانة صديق؟
المزيد

الثقافة

أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: مصرأعظم وأكبر حضارة في التاريخ

مناقشة «تجديد الفكر الاقتصادي» للدكتور إبراهيم العيسوي.. الأربعاء

«الثقافي الكوري»: تعزيز وتيرة التبادل مع مصر مهد الحضارات

بيت الحكمة تصدر الترجمة العربية لرواية «صلوات تبتية»