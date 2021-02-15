اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ مبادرة تطوير 54 قرية بمركز زفتى

تفقد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، اليوم الاثنين، اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" لتطوير ٥٤ قرية ريفية بمركز زفتى، ٨٨ تابع لها وذلك للاطمئنان على مدى جاهزية المعدات والأطقم الفنية المختصة بالإضافة إلى الوقوف على حجم الاحتياجات المطلوب توفيرها وتحديد أوجه الدعم اللازمة.وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتطوير وتنمية 1500 قرية ريفية بنطاق الجمهورية، واتخاذ الإجراءات العاجلة والتنسيق الفوري مع الجهات المعنية للبدء فورًا في تنفيذ تلك المبادرة، وشارك في الإصطفاف ١٣٠ معدة ثقيلة وتشمل لوادر وحفارات وقلابات وجليدرات وماكينات كهرباء وماكينات شفط مياه وغيرها من المعدات الثقيلة.وأكد المحافظ أن تلك المبادرة التي أطلقها فخامة الرئيس لتطوير قري الريف تؤسس لمرحلة جديدة من مفهوم التنمية علي أرض وطننا الحبيب، مضيفا أن هذه المبادرة تعد مشروعا قوميا وأحد أهم المبادرات الرئاسية التي تهتم بتطوير حياة الإنسان المصري وتغيير نمط حياته الريفية.ومن جانبها صرحت الدكتورة زينب سامي منسق المبادرة بمحافظة الغربية، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس للجمهورية تهدف الي الارتقاء بالمستوي الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقري المصرية.واشارت الي ان المرحلة الاولي من مبادرة حياة كريمة بالغربية تتضمن 54 قرية و٨٨ تابع بمركز زفتي ويتوالي جهاز تعمير الساحل الشمالي بوزارة الاسكان مسئولية تنفيذ الاعمال الانشائية بتكلفة تقديرية 4.4 مليار جنية، كما انه سيتم اعداد نموذج موحد للمنشات التي سيتم تنفيذها بالمحافظات مثل " المدارس، مراكز الشباب، المنشات الخدمية " وغيرها للتوصل الي نمط موحد بكافة القري.