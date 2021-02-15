3 وفيات بكورونا في القليوبية.. و6 مدن بالمحافظة تسجل «صفر» إصابات

كشف مصدر طبي بمديرية الصحة بالقليوبية عن تسجيل المحافظة 3 حالات وفاة بمضاعفات فيروس كورونا المستجد بينهم لواء شرطة سابق كان محجوزا في مستشفي الشرطة بالعجوزة وحالتين لمسنين بمستشفي التأمين الصحي ببنها.وبحسب المصدر فقد أعلنت وفاة اللواء عاطف عبدالكريم شاهين إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد حجزه لفترة لتلقي العلاج بمستشفى الشرطة بالعجوزة حتي وفاته المنية مشيرا ان الفقيد من قرية شبرا هارس التابعة لمدينة طوخ وانه تم دفنه بمقابر العائلة فيها.يذكر أن اللواء عاطف عبدالكريم تولى عدة مناصب أثناء عمله بوزارة الداخلية كان آخرها قبل بلوغة سن المعاش مفتش فرقة شرطة شبرا الخيمة.فيما كشف المصدر أن حالتي الوفاة بمستشفى التأمين الصحي ببنها هما بهية م ك 85 سنة من الباجور محافظة المنوفية ومحمد ت س 72 سنة من قرية الشقر بكفر شكر.وسجلت محافظة القليوبية في وقت سابق، 19حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و3 حالات من خارج المحافظة وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة.فيما سجل مركز بنها أعلى معدل للإصابة بعد أن سجل 7 إصابات جديدة بينما سجلت 6 مدن صفر إصابات على مستوى المحافظة، هما " العبور، وقليوب وشبرا شرق، وشبرا غرب، وشبين القناطر، وقها "، ليستقر عدد الإصابات على مستوى المحافظة منذ بدء الجائحة وحتى اليوم عند 12735حالةواستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية: "مركز ومدينة الخانكة 940حالة إصابة، والعبور 191 حالة، والقناطر الخيرية 797حالة، وبنها 3972 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1274 حالة وغرب شبرا الخيمة 1332 حالة، وشبين القناطر 871حالة، وطوخ 1635 وقليوب866حالة إصابة ومدينة قها 76 حالة، وكفر شكر 737حالة إصابة".