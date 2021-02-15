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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

4 أسباب وراء فشل استراتيجية «التسويق الرقمي»

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:27 م
المهندس شريف مخلوف
المهندس شريف مخلوف
أسماء إبراهيم
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أصدرت لجنة الاتصالات بالجمعية المصرية لشباب الأعمال توصيات توضح اسباب فشل استراتيجية التسويق الرقمي، في الوقت التي فاجأ فيروس كورونا المستجد كثير من الشركات، نجد أنه لا يوجد نهاية أو حد معين لتطور شركات التسويق عبر الإنترنت.

قال المهندس شريف مخلوف، رئيس لجنة الاتصالات بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن كثير من الشركات لجأت إلى عربة التسويق الرقمي ولكنها فشلت في توجيه مساراتها، الأمر الذي يقودهم إلى الهاوية. مضيفًا أن في حين احتدام المنافسة يمكن للشركات، ولا سيما الشركات الناشئة، الابتعاد عن الفشل من خلال تقييم وقياس أدائها في كل خطوة على الطريق، من خلال محاولة محددة منها في خطه واستراتيجية العمل، حيث يعد الفشل في صياغة وتنفيذ إستراتيجية رقمية أحد أكثر الأسباب شيوعًا لعدم نجاح معظم الأنشطة التجارية.

وأضاف مخلوف في بيان اليوم، أن أكثر من نصف الأنشطة التجارية غير قادرة على الإنجاز لأنها لا تخطط لتحقيق هدفها المصبو إليه. فعدم قدرة الشركات على صياغة استراتيجية ترتبط فيها نقاطها بخطتهم التكتيكية، تجعلهم فاشلين في إيصال القيمة الحقيقية لعملائهم.

وأشار رئيس لجنة الاتصالات بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إلى أن المحتوى المعروض غير مُقنع كفاية، حيث تحتاج الشركات إلى تقديم القيمة الصحيحة لعملائها عبر المحتوى والاتصالات، ومن الضروري أن تهدف العلامات التجارية إلى نظام بيئي تسويقي متكامل، وبالتالي يمكن أن تنقل قصتها أو عرض القيمة الصحيحة بطريقة تتوافق جيدًا مع احتياجات المشترين للمنتج.

وشدد على ضروره ترابط الاستراتيجية والمحتوى مع مؤشرات الأداء الرئيسية الصحيحة، فهما بقدر أهمية تطوير الإستراتيجية والمحتوى الصحيحين، ومن الضروري أيضًا أن يتماشى الاستراتيجية والمحتوى مع مؤشرات الأداء الصحيحة، مضيفًا": هناك العديد من الأمثلة على شركات انتهى بها الأمر إلى إنتاج الكثير من المحتوى، وبالتالي الكثير من المشاركة، ولكن عندما يتعلق الأمر بجذب العملاء المحتملين والمبيعات المستهدفة، فإنها لا تحقق الهدف الصحيح، بالاضافه إلي نقص الخبرات والتسويق، مشيرا إلي أن إحتراف عملية تسويق الأداء بأنها صعبة، لذلك لا ينتهي الأمر بالكثير من الشركات إلى الخروج بالطريقة الصحيحة.

وأكد على ضرورة التركيز علي المحاور الاربعة المسابقة لدي الشركات، لمعرفة الجوانب الأربعة للتسويق (ماذا ومن وأين ولماذا) بالتعاون مع مجموعة من الخبراء التقنيين الذين يعرفون ديناميكيات التسويق عبر الإنترنت والتي يمكن أن تساعد في تقديم حملة ناجحة عبر الإنترنت.

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