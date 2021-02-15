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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة 3 للمفتي لقتلهم مواطنا وشروعهم في قتل آخر في نجع حمادي

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:26 م
إحالة للمفتي
إحالة للمفتي
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حكمت محكمة الجنايات وأمن الدولة طوارئ بنجع حمادي، اليوم الإثنين، وبإجماع الآراء بإحالة أوراق 3 مواطنين إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في توقيع عقوبة الإعدام شنقا عليهم.

وحددت في الحكم الذي أصدرته برئاسة المستشار جمال إبراهيم الشريف، رئيس المحكمة، وبحضور المستشارين احمد عبد الحكيم محمود، وأحمد فاروق الأنصاري، الرئيسين بالمحكمة، وإيهاب الصاوي، رئيس النيابة بنيابة نجع حمادي، وبأمانة سر يوسف محمد، مدير القلم الجنائي بمحكمة استئناف نجع حمادى، إلى جلسة دور مارس القادم موعدا للنطق بالحكم عليهم.

كان المستشار مصطفى عباس، المحامي العام لنيابات قنا قد أمر بإحالتهم إلى المحاكمة، لقيامهم بقتل "ح. أ. م" عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن نصبوا كمينا له واعدوا بندقية آلية وأثناء استقلاله دراجة بخارية اطلق احدهم اعيرة نارية منها، مما أدى الى مقتله، والمتهمان الثانيان يشدان من أزره.

كما اقترنت هدة الجريمة بجريمة أخرى وهى شروعهم في قتل " أ. م. م" بإطلاق أعيرة نارية عليه اثناء تواجده خلف الدراجة البخارية، مما أدى إلى إصابته وذلك لوجود خلافات بين القتيل والمتهمين.

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