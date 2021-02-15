وفد مصري في طرابلس لبحث إعادة فتح السفارة المصرية

كشف مصدر مطلّع لقناة «218»، الليبية، عن أن وفدًا مصريًا من المقرر أن يصل إلى العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الإثنين، وذلك لبحث ترتيبات إعادة فتح السفارة المصرية في طرابلس.وقال المصدر إن الوفد المصري الذي زار طرابلس في نهاية العام الماضي قد ناقش إعادة فتح السفارة المصرية والعودة للعمل من داخل طرابلس في أقرب وقت ممكن، وتنظيم سلسلة من الاجتماعات بين الخبراء والمختصين في البلدين لتحقيق ذلك.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق، محمد القبلاوي، إن الوفد المُكوّن من دبلوماسيين وأمنيين سيُعلن، اليوم الإثنين، إعادة فتح السفارة المصرية في طرابلس، مشيرًا إلى أن بداية عملها ستكون بالشئون القنصلية.