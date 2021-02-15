الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا بالضفة والقدس

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الاثنين، خمسة عشر فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت وسط اطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن نابلس وجنين ورام الله والبيرة وبيت لحم وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة واعتقلت المواطنين الخمسة عشر بزعم أنهم مطلوبون.كما أجبرت بلدية الاحتلال الاسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، اليوم الاثنين، عائلتين مقدسيتين على هدم منزليهما، وأخرى على هدم بركسات، بحجة البناء دون ترخيص.وأوضح مركز معلومات وادي حلوة في سلوان، في بيان، أن بلدية الاحتلال أصدرت خلال الأيام الماضية قرارات بهدم منشآت، لعدة عائلات ما اضطرها على تنفيذ قرارات الهدم، تفاديًا لدفع الغرامات المالية.