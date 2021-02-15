حبس عاطل انتحل صفة ضابط شرطة لسرقة المواطنين بالسلام

أمرت نيابة السلام، اليوم الاثنين، بحبس عاطل لمدة 4 أيام، على ذمة التحقيقات لاتهامه بانتحال صفة ضابط شرطة بهدف النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالسلام بمحافظة القاهرة، كما أمرت بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.وكانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام، قد تمكنت من ضبط عاطل لقيامه بإيقاف المواطنين وتفتيشهم منتحلًا صفة رجل شرطة، وبسؤال أحد المجني عليهم أقر بأنه حال سيره بمحل الضبط، فوجئ بقيام المتهم بإيقافه وتفتيشه عقب إيهامه بأنه من قوة وحدة مباحث القسم واستولى على أمواله ومتعلقاته.و بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب وقائع السرقة بأسلوب انتحال صفة رجل شرطة، بقصد الاستيلاء على متعلقات المجنى عليهم، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.