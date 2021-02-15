سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

تعرض محيط دمشق لقصف صاروخي فجر اليوم الإثنين، وذكرت وكالة «سانا» الإخبارية أن الجيش الإسرائيلي أطلق الصواريخ من هضبة الجولان والجليل صوب بعض الأهداف، مضيفة أن الدفاعات الجوية اعترضتها واسقطت معظمها.وقال مصدر أمني سوري رفيع المستوى لموقع «سبوتنيك» الروسي إن الأهداف المستهدفة عسكرية، وقال سكان إنهم سمعوا دوي انفجارات في الطرف الجنوبي من دمشق حيث تتمركز فصائل مسلحة مدعومة من إيران.كما بدأ سلاح الجو الإسرائيلي، أمس، تمرينًا مفاجئاً لتحسين الجهوزية القتالية في الجبهة الشمالية، وأمر قائد سلاح الجو، الميجر جنرال عاميكام نوركين، كافة التشكيلات بالتدريب على المهام المحورية، وبينها الحفاظ على التفوق الجوي وحماية الأجواء وشن غارات هجومية وجمع معلومات استخباراتية.. ويلاحظ في السماء بدءا من الظهيرة تحليق مكثف لمقاتلات ومروحيات كما ستسمع انفجارات مدوية، ويتوقع إنهاء المناورات الجوية بعد غد الأربعاء.