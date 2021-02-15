صالون الأوبرا الثقافى يحتفى بذكرى رحيل صاحب الألف أغنية

تحيى دار الأوبرا المصرية ذكرى رحيل الشاعر حسين السيد، من خلال أمسية لصالون الأوبرا الثقافى تقام فى السابعة مساء الاربعاء 17 فبراير على المسرح الصغير، وتستضيف أبناءه الدكتورة حامدة والدكتور حاكم مع الموسيقار الموجى الصغير والشاعر ياسر قطامش، ويديرها الفنان أمين الصيرفي.ويتخللها فقرة غنائية تتضمن باقة من أشهر أعمال حسين السيد تقدمها فرقة عشاق النغم بقيادة الدكتور محمد عبدالستار ومشاركة المطربين حسام حسني وزينب حسن.يذكر أن الشاعر حسين السيد من أشهر كتاب الأغنية في مصر، كتب جميع الأشكال والألوان للأغنية، وغنى له كبار المطربين والمطربات، كون مع الموسيقار محمد عبد الوهاب ثنائيا رائعا وقدما أعظم الأغنيات التي لازالت تسكن قلوب المصريين، ولد فى 15 مارس عام 1916 في إسطنبول من أب مصري وأم تركية، وحضر معها لمصر وعمره عامان، أتم دراسته الابتدائية في طنطا، ثم جاء للقاهرة حيث كان والده تاجرًا كبيرًا، ودخل مدرسة الفرير الفرنسية وتفوق علي جميع زملائه في اللغة العربية.جاءت انطلاقته الفنية بعد ان قدم لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب أغنية اجرى اجرى، كتب العديد من الأغانى الشهيرة منها فاتت جنبنا، عاشق الروح، ساكن قصادي، عايز جواباتك، ست الحبايب، الأخ، ماما زمانها جاية، ذهب الليل، ابتكر طريقة أن يكون الديالوج الغنائي من نسيج سيناريو الفيلم بدلًا من الحوار مثل حكيم عيون وحاقولك ايه بين محمد عبد الوهاب وراقية إبراهيم، وفي مجال الأغنية الدينية كتب أغنية إله الكون ومزج بين الديني والوطني كما في أغنية الصبر والإيمان لعبد الوهاب إلى جانب بعض الأناشيد الوطنية الرائعة منها دقت ساعة العمل الثوري، المارد العربي، صوت الجماهير، الجيل الصاعد، أوبريت مصر بلدنا.قدم استعراض اللي يقدر علي قلبي والذي يعتبر من أجمل الاستعراضات في السينما العربية، مارس هوايته في التمثيل في فيلم "رسالة من امرأة مجهولة" مع فريد الأطرش ولبني عبد العزيز والذي أخرجه صلاح أبو سيف كما مثل مع شويكار المقطوعة الشعرية ‘إنتي مسافرة، رحل يوم الأحد الموافق 27 فبراير من عام 1985م تاركًا اعمالا خالدة شكلت جزء هام من تاريخ الاغنية العربية.