رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

صالون الأوبرا الثقافى يحتفى بذكرى رحيل صاحب الألف أغنية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:17 م
الشاعر حسين السيد
الشاعر حسين السيد
حسن أمين
طباعة
تحيى دار الأوبرا المصرية ذكرى رحيل الشاعر حسين السيد، من خلال أمسية لصالون الأوبرا الثقافى تقام فى السابعة مساء الاربعاء 17 فبراير على المسرح الصغير، وتستضيف أبناءه الدكتورة حامدة والدكتور حاكم مع الموسيقار الموجى الصغير والشاعر ياسر قطامش، ويديرها الفنان أمين الصيرفي.

ويتخللها فقرة غنائية تتضمن باقة من أشهر أعمال حسين السيد تقدمها فرقة عشاق النغم بقيادة الدكتور محمد عبدالستار ومشاركة المطربين حسام حسني وزينب حسن.

يذكر أن الشاعر حسين السيد من أشهر كتاب الأغنية في مصر، كتب جميع الأشكال والألوان للأغنية، وغنى له كبار المطربين والمطربات، كون مع الموسيقار محمد عبد الوهاب ثنائيا رائعا وقدما أعظم الأغنيات التي لازالت تسكن قلوب المصريين، ولد فى 15 مارس عام 1916 في إسطنبول من أب مصري وأم تركية، وحضر معها لمصر وعمره عامان، أتم دراسته الابتدائية في طنطا، ثم جاء للقاهرة حيث كان والده تاجرًا كبيرًا، ودخل مدرسة الفرير الفرنسية وتفوق علي جميع زملائه في اللغة العربية.

جاءت انطلاقته الفنية بعد ان قدم لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب أغنية اجرى اجرى، كتب العديد من الأغانى الشهيرة منها فاتت جنبنا، عاشق الروح، ساكن قصادي، عايز جواباتك، ست الحبايب، الأخ، ماما زمانها جاية، ذهب الليل، ابتكر طريقة أن يكون الديالوج الغنائي من نسيج سيناريو الفيلم بدلًا من الحوار مثل حكيم عيون وحاقولك ايه بين محمد عبد الوهاب وراقية إبراهيم، وفي مجال الأغنية الدينية كتب أغنية إله الكون ومزج بين الديني والوطني كما في أغنية الصبر والإيمان لعبد الوهاب إلى جانب بعض الأناشيد الوطنية الرائعة منها دقت ساعة العمل الثوري، المارد العربي، صوت الجماهير، الجيل الصاعد، أوبريت مصر بلدنا.

قدم استعراض اللي يقدر علي قلبي والذي يعتبر من أجمل الاستعراضات في السينما العربية، مارس هوايته في التمثيل في فيلم "رسالة من امرأة مجهولة" مع فريد الأطرش ولبني عبد العزيز والذي أخرجه صلاح أبو سيف كما مثل مع شويكار المقطوعة الشعرية ‘إنتي مسافرة، رحل يوم الأحد الموافق 27 فبراير من عام 1985م تاركًا اعمالا خالدة شكلت جزء هام من تاريخ الاغنية العربية.

موضوعات متعلقة

خريطة الأمطار على المحاقظات خلال الـ 3 أيام القادمة

بثت محاولة انتحارها عبر «فيس بوك».. إخلاء سبيل جنات فتاة «تيك توك»

انتشال آخر جثة من أنقاض عقار روض الفرج.. وانهيار عقار ثان بجواره

تعرف على موعد فتح الطيران السعودي

الصور

image description

23 معدة كنس وشفط أتربة لدعم منظومة النظافة بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يستعرض الموقف التنفيذي لإزالة التعديات بالمحافظة

image description

تعيينات جديدة بعدد من كليات جامعة أسيوط

image description

أسيوط ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا للطقس السيئ

image description

حريق يلتهم دراجة بخارية في دمياط (صور)

الأكثر قراءة

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

انتشال آخر جثة من أنقاض عقار روض الفرج.. وانهيار عقار ثان بجواره

بثت محاولة انتحارها عبر «فيس بوك».. إخلاء سبيل جنات فتاة «تيك توك»

خريطة الأمطار على المحاقظات خلال الـ 3 أيام القادمة

إنفوجراف

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

نجم الساعة

بدء أولى جلسات محاكمة «سفاح الجيزة» غدا

منوعات

كارثة الفيضانات في الهملايا تؤثر على إمدادات المياه بنيودلهي

سيارة تدهس والد المغنية الأمريكية نيكي ميناج وتودي بحياته

رُبع العاملين في ألمانيا يعملون من المنزل

إغلاق في كبرى مدن نيوزيلندا لمكافحة كورونا المتحور البريطاني

أيام زمان

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

كواليس علاقة شارلى شابلن بالموسيقار محمد عبدالوهاب

«عامل البوفيه أساء لى».. حكاية على حميدة قبل الشهرة

حكاية الشيخ طه الفشنى من الطرب للتواشيح الدينية

مقالات الرأي
ماجد حبته
براءة ترامب.. وديمقراطية القطيع
مؤمن المحمدي
الإسماعيلي
د. منى حلمى
الوصاية وخنق الحرية تحت اسم الفتاوى الدينية
عمرو خالد
كيف تداوى جرحًا عاطفيًا أو خيانة صديق؟
المزيد

الثقافة

أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: مصرأعظم وأكبر حضارة في التاريخ

مناقشة «تجديد الفكر الاقتصادي» للدكتور إبراهيم العيسوي.. الأربعاء

«الثقافي الكوري»: تعزيز وتيرة التبادل مع مصر مهد الحضارات

بيت الحكمة تصدر الترجمة العربية لرواية «صلوات تبتية»