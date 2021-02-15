بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 0.04%

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الإثنين، على ارتفاع مؤشر السوق العام 2ر2 نقطة ليبلغ مستوى 95ر5698 نقطة بنسبة صعود بلغت 04ر0 %.وتم تداول كمية أسهم بلغت 4ر362 مليون سهم تمت عبر 12494 صفقة نقدية بقيمة 6ر44 مليون دينار.وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 2ر3 نقطة ليبلغ مستوى 4686 نقطة بنسبة هبوط بلغت 07ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 5ر278 مليون سهم تمت عبر 7665 صفقة نقدية بقيمة 3ر19 مليون دينار.وارتفع مؤشر السوق الأول 6ر4 نقطة ليبلغ مستوى 08ر6214 نقطة بنسبة صعود بلغت 07ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 9ر83 مليون سهم تمت عبر 4829 صفقة بقيمة 3ر25 مليون دينار.