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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 0.04%

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:16 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
وكالات
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أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الإثنين، على ارتفاع مؤشر السوق العام 2ر2 نقطة ليبلغ مستوى 95ر5698 نقطة بنسبة صعود بلغت 04ر0 %.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 4ر362 مليون سهم تمت عبر 12494 صفقة نقدية بقيمة 6ر44 مليون دينار.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 2ر3 نقطة ليبلغ مستوى 4686 نقطة بنسبة هبوط بلغت 07ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 5ر278 مليون سهم تمت عبر 7665 صفقة نقدية بقيمة 3ر19 مليون دينار.

وارتفع مؤشر السوق الأول 6ر4 نقطة ليبلغ مستوى 08ر6214 نقطة بنسبة صعود بلغت 07ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 9ر83 مليون سهم تمت عبر 4829 صفقة بقيمة 3ر25 مليون دينار.

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