انتشال آخر جثة من أنقاض عقار روض الفرج.. وانهيار عقار ثان بجواره
الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:34 م
هدير مصطفيطباعة
نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة، منذ قليل اليوم الإثنين، في انتشال الجثة الأخيرة لرجل مفقود عثر عليه أسفل العقار المنهار بمنطقة روض الفرج.
وأكد مصدر أمنى انهيار عقار ثان مكون من 3 طوابق، بجوار العقار المنهار أمس بمنطقة روض الفرج.
وأضاف المصدر أن العقار المنهار قديم وصدر له قرار تنكيس منذ عدة سنوات دون تنفيذ، مشيرا إلى أمين شرطة أصيب بعد انهيار جزء من السلم أثناء عمليات الإنقاذ وتم نقلة للمستشفى لتلقى العلاج.
كان الانهيار قد أسفر عن مصرع كل من محمد درويش عطية، 50 سنة، وزوجته ياسمين عبدالمحسن، وتم إنقاذ ابنهم أحمد محمد درويش عطية، 12 سنة، ونقله إلى مستشفى معهد ناصر، كما تم إنقاذ شخص ثان بالطابق الرابع.
وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بانهيار عقار في شارع خورشيد بمنطقة روض الفرج، وعلى الفور انتقل اللواء انتصار منصور، مدير الحماية المدنية إلى المكان، وكشفت المعاينة عن انهيار منزلين، فيما تتمركز الأجهزة الأمنية والمعنية بمحافظة القاهرة بمحيط المنزل المنهار للقيام بعمليات رفع ركام المنزل.
وأكد مصدر أمنى انهيار عقار ثان مكون من 3 طوابق، بجوار العقار المنهار أمس بمنطقة روض الفرج.
وأضاف المصدر أن العقار المنهار قديم وصدر له قرار تنكيس منذ عدة سنوات دون تنفيذ، مشيرا إلى أمين شرطة أصيب بعد انهيار جزء من السلم أثناء عمليات الإنقاذ وتم نقلة للمستشفى لتلقى العلاج.
كان الانهيار قد أسفر عن مصرع كل من محمد درويش عطية، 50 سنة، وزوجته ياسمين عبدالمحسن، وتم إنقاذ ابنهم أحمد محمد درويش عطية، 12 سنة، ونقله إلى مستشفى معهد ناصر، كما تم إنقاذ شخص ثان بالطابق الرابع.
وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بانهيار عقار في شارع خورشيد بمنطقة روض الفرج، وعلى الفور انتقل اللواء انتصار منصور، مدير الحماية المدنية إلى المكان، وكشفت المعاينة عن انهيار منزلين، فيما تتمركز الأجهزة الأمنية والمعنية بمحافظة القاهرة بمحيط المنزل المنهار للقيام بعمليات رفع ركام المنزل.