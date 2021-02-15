انتشال آخر جثة من أنقاض عقار روض الفرج.. وانهيار عقار ثان بجواره

نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة، منذ قليل اليوم الإثنين، في انتشال الجثة الأخيرة لرجل مفقود عثر عليه أسفل العقار المنهار بمنطقة روض الفرج.وأكد مصدر أمنى انهيار عقار ثان مكون من 3 طوابق، بجوار العقار المنهار أمس بمنطقة روض الفرج.وأضاف المصدر أن العقار المنهار قديم وصدر له قرار تنكيس منذ عدة سنوات دون تنفيذ، مشيرا إلى أمين شرطة أصيب بعد انهيار جزء من السلم أثناء عمليات الإنقاذ وتم نقلة للمستشفى لتلقى العلاج.كان الانهيار قد أسفر عن مصرع كل من محمد درويش عطية، 50 سنة، وزوجته ياسمين عبدالمحسن، وتم إنقاذ ابنهم أحمد محمد درويش عطية، 12 سنة، ونقله إلى مستشفى معهد ناصر، كما تم إنقاذ شخص ثان بالطابق الرابع.وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بانهيار عقار في شارع خورشيد بمنطقة روض الفرج، وعلى الفور انتقل اللواء انتصار منصور، مدير الحماية المدنية إلى المكان، وكشفت المعاينة عن انهيار منزلين، فيما تتمركز الأجهزة الأمنية والمعنية بمحافظة القاهرة بمحيط المنزل المنهار للقيام بعمليات رفع ركام المنزل.