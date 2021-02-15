رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

انتشال آخر جثة من أنقاض عقار روض الفرج.. وانهيار عقار ثان بجواره

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:34 م
أنقاض عقار روض الفرج
أنقاض عقار روض الفرج
هدير مصطفي
طباعة
نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة، منذ قليل اليوم الإثنين، في انتشال الجثة الأخيرة لرجل مفقود عثر عليه أسفل العقار المنهار بمنطقة روض الفرج.

وأكد مصدر أمنى انهيار عقار ثان مكون من 3 طوابق، بجوار العقار المنهار أمس بمنطقة روض الفرج.

وأضاف المصدر أن العقار المنهار قديم وصدر له قرار تنكيس منذ عدة سنوات دون تنفيذ، مشيرا إلى أمين شرطة أصيب بعد انهيار جزء من السلم أثناء عمليات الإنقاذ وتم نقلة للمستشفى لتلقى العلاج.

كان الانهيار قد أسفر عن مصرع كل من محمد درويش عطية، 50 سنة، وزوجته ياسمين عبدالمحسن، وتم إنقاذ ابنهم أحمد محمد درويش عطية، 12 سنة، ونقله إلى مستشفى معهد ناصر، كما تم إنقاذ شخص ثان بالطابق الرابع.

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بانهيار عقار في شارع خورشيد بمنطقة روض الفرج، وعلى الفور انتقل اللواء انتصار منصور، مدير الحماية المدنية إلى المكان، وكشفت المعاينة عن انهيار منزلين، فيما تتمركز الأجهزة الأمنية والمعنية بمحافظة القاهرة بمحيط المنزل المنهار للقيام بعمليات رفع ركام المنزل.

موضوعات متعلقة

تفاصيل جديدة في واقعة هتك عرض ممثلة بأكتوبر

تعرف على موعد فتح الطيران السعودي

موعد صرف الدفعة السادسة من منحة العمالة غير المنتظمة

الزمالك يتوصل لاتفاق نهائي برفع الحظر عن أمواله بالبنوك

الصور

image description

23 معدة كنس وشفط أتربة لدعم منظومة النظافة بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يستعرض الموقف التنفيذي لإزالة التعديات بالمحافظة

image description

تعيينات جديدة بعدد من كليات جامعة أسيوط

image description

أسيوط ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا للطقس السيئ

image description

حريق يلتهم دراجة بخارية في دمياط (صور)

الأكثر قراءة

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

انتشال آخر جثة من أنقاض عقار روض الفرج.. وانهيار عقار ثان بجواره

بثت محاولة انتحارها عبر «فيس بوك».. إخلاء سبيل جنات فتاة «تيك توك»

خريطة الأمطار على المحاقظات خلال الـ 3 أيام القادمة

إنفوجراف

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

نجم الساعة

بدء أولى جلسات محاكمة «سفاح الجيزة» غدا

منوعات

كارثة الفيضانات في الهملايا تؤثر على إمدادات المياه بنيودلهي

سيارة تدهس والد المغنية الأمريكية نيكي ميناج وتودي بحياته

رُبع العاملين في ألمانيا يعملون من المنزل

إغلاق في كبرى مدن نيوزيلندا لمكافحة كورونا المتحور البريطاني

أيام زمان

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

كواليس علاقة شارلى شابلن بالموسيقار محمد عبدالوهاب

«عامل البوفيه أساء لى».. حكاية على حميدة قبل الشهرة

حكاية الشيخ طه الفشنى من الطرب للتواشيح الدينية

مقالات الرأي
ماجد حبته
براءة ترامب.. وديمقراطية القطيع
مؤمن المحمدي
الإسماعيلي
د. منى حلمى
الوصاية وخنق الحرية تحت اسم الفتاوى الدينية
عمرو خالد
كيف تداوى جرحًا عاطفيًا أو خيانة صديق؟
المزيد

الثقافة

أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: مصرأعظم وأكبر حضارة في التاريخ

مناقشة «تجديد الفكر الاقتصادي» للدكتور إبراهيم العيسوي.. الأربعاء

«الثقافي الكوري»: تعزيز وتيرة التبادل مع مصر مهد الحضارات

بيت الحكمة تصدر الترجمة العربية لرواية «صلوات تبتية»