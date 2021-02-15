تكدس الشاحنات على الحدود الألمانية-التشيكية بعد بدء عمليات فحص المسافرين

تكدست الشاحنات لعدة كيلومترات على الطرق التشيكية المؤدية إلى الحدود الألمانية بعد أن صنفت ألمانيا جارتها على أنها منطقة خطر بسبب متغير فيروس كورونا، وفرضت إجراءات فحوص على المسافرين القادمين منها.وعلى الطريق السريع الذي يربط بين العاصمة التشيكية براغ ومدينة دريسدن الألمانية، اصطفت الشاحنات في طوابير ممتدة على طول الطريق صباح اليوم الاثنين.وكانت الشرطة توقف السائقين قبل السماح لهم بدخول النفق هناك.وعلى الطريق السريع المؤدي إلى مدينة نورنبرج الألمانية، اصطف طابور من الشاحنات على امتداد أكثر من 20 كيلومترا، وفقا لمكتب إدارة الطرق السريعة وأخبار المرور الإذاعية.