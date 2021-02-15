رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اتحاد العمال عن انخفاض معدل البطالة: مصر صَمّدت أمام التحديات ببرامج الحماية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:14 م
انخفاض معدل البطالة
انخفاض معدل البطالة
دعاء جابر
طباعة
أشاد مركز معلومات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالمعلومات الرسمية الواردة اليوم الإثنين في تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن انخفاض معدل البطالة لـ7.2% خلال الربع الرابع 2020، طبقًا لنتائج بحث القوى العاملة للربع الرابع (أكتوبر-ديسمبر) لعام 2020، حيث بلغ معدل البطالة 7.2% من إجمالي قوة العمل مقابل 7.3% في الربع الثالث من عام 2020 بانخفاض قدره 0.1%، وبانخفاض قدره 0.8%عن الربع المماثل من العام السابق.

وأكد مدير مركز المعلومات عبدالوهاب خضر، على تثمين مؤشر التراجع الذي يتابعه مركز معلومات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر- في إطار مهمته ورصده المستمر لملف العمل والعمال في مصر بكافة تفاصيله اليومية، وأن ذلك يرجع إلى برامج الحماية الاجتماعية، خاصة للعمالة غير المنتظمة، وكذلك إقامة المشاريع القومية التي تتبناها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي توفر فرص العمل، والتركيز أيضا على ملف المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة خلال عملية تطوير المناطق العشوائية، إضافة إلى استمرار عوده الأنشطة اليومية المعتادة لطبيعتها بعد إنهاء قرارات الإغلاق والحظر الجزئي التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحًا أن أحدث المعلوماث أشارت إلى أن عدد المتعطلين سجل 2.166 مليون متعطل بنسبة 7.2% من إجمالي قوة العمل (1.262 مليون ذكور، 904 ألأف إناث) مقابل 2.061 مليون متعطل في الربع الثالث 2020 بارتفاع قـدره 105 ألاف متعطل بنسـبة 5.1%، وبانخفاض قدره 163 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 7.0%.

وأوضح مركز معلومات عمال مصر، أن الدولة المصرية واجهت تحديات كبيرة فى ظل الظروف السيئة التى يمر بها العالم ككل، ففي الوقت الذي تشهد فيه دول عديدة متقدمة تراجعا في اقتصادها ومعدلات النمو، لا سيما بعد أن ضربت جائحة كرونا الاقتصاد العالمي وأثرت سلبا على دول عدة ومنها الاقتصادات الكبرى مثل أمريكا والصين، تصمد مصر في مواجهة العاصفة والتحديات الراهنة لتقود خطوات حثيثة نحو مساندة الشباب وتحسين مستوى الدخل والمعيشة ونشر ثقافة العمل الحر ودعم الشباب وتمكينهم اقتصاديا من خلال تضافر كافة أجهزة ومؤسسات الدولة وعلى رأسها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والذي بات يلعب دورا محوريا في التنمية وفي تحفيز وجذب الشباب الذين يشكلون نحو 60% من المجتمع لاقتحام سوق الإنتاج والتصنيع والتصدير للخارج، وساهمت الدولة في ضخ تمويلات لمشروعات الشباب من الذكور والإناث بنحو 29 مليار جنيه سواء مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر، خلال 6 سنوات من 2014 وحتى عام 2020، أتاحت نحو 2 مليون فرصة عمل، فضلا عن حوالي 3 ملايين فرصة عمل أخرى وفرتها المشروعات القومية العملاقة بالدولة.

موضوعات متعلقة

تعرف على موعد فتح الطيران السعودي

تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 15-2-2021 فى مصر

انتشال آخر جثة من أنقاض عقار روض الفرج.. وانهيار عقار ثان بجواره

خريطة الأمطار على المحاقظات خلال الـ 3 أيام القادمة

الصور

image description

23 معدة كنس وشفط أتربة لدعم منظومة النظافة بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يستعرض الموقف التنفيذي لإزالة التعديات بالمحافظة

image description

تعيينات جديدة بعدد من كليات جامعة أسيوط

image description

أسيوط ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا للطقس السيئ

image description

حريق يلتهم دراجة بخارية في دمياط (صور)

الأكثر قراءة

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

انتشال آخر جثة من أنقاض عقار روض الفرج.. وانهيار عقار ثان بجواره

بثت محاولة انتحارها عبر «فيس بوك».. إخلاء سبيل جنات فتاة «تيك توك»

خريطة الأمطار على المحاقظات خلال الـ 3 أيام القادمة

إنفوجراف

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

نجم الساعة

بدء أولى جلسات محاكمة «سفاح الجيزة» غدا

منوعات

كارثة الفيضانات في الهملايا تؤثر على إمدادات المياه بنيودلهي

سيارة تدهس والد المغنية الأمريكية نيكي ميناج وتودي بحياته

رُبع العاملين في ألمانيا يعملون من المنزل

إغلاق في كبرى مدن نيوزيلندا لمكافحة كورونا المتحور البريطاني

أيام زمان

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

كواليس علاقة شارلى شابلن بالموسيقار محمد عبدالوهاب

«عامل البوفيه أساء لى».. حكاية على حميدة قبل الشهرة

حكاية الشيخ طه الفشنى من الطرب للتواشيح الدينية

مقالات الرأي
ماجد حبته
براءة ترامب.. وديمقراطية القطيع
مؤمن المحمدي
الإسماعيلي
د. منى حلمى
الوصاية وخنق الحرية تحت اسم الفتاوى الدينية
عمرو خالد
كيف تداوى جرحًا عاطفيًا أو خيانة صديق؟
المزيد

الثقافة

أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: مصرأعظم وأكبر حضارة في التاريخ

مناقشة «تجديد الفكر الاقتصادي» للدكتور إبراهيم العيسوي.. الأربعاء

«الثقافي الكوري»: تعزيز وتيرة التبادل مع مصر مهد الحضارات

بيت الحكمة تصدر الترجمة العربية لرواية «صلوات تبتية»