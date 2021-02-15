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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مسئولو «الإسكان» يتفقدون مشروعات تطوير الطرق ببدر

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:14 م
المهندس كمال بهجات،
المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات
محمد إبراهيم
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قام المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، بتفقد عدد من مشروعات الطرق بالمدينة، يرافقهما مسؤولو الجهاز والمشروعات.

واستهل مسؤولو الإسكان جولتهم، بتفقد أعمال توسعة مدخل المدينة، والذي يهدف إلى حل التكدس المروري أمام مجمع البنوك وأمام منطقة المولات والمحال التجارية بمركز المدينة، وأعمال رفع كفاءة وتطوير وتوسعة طرق الحى الأول بالكامل التي بها كثافات مرورية مرتفعة، وحل نقاط الاختناقات المرورية على المدخل، نظرًا لزيادة عدد السكان بالمدينة، وقربها من العاصمة الادارية الجديدة.

وأضاف المهندس عمار مندور، أنه تم البدء في تطوير الجزء الأول من مدخل المدينة، من ميدان الحرية وحتى ميدان الجامعة الروسية بطول 2 كيلومتر، وتمت زيادة حارتين لكل اتجاه، ليصبح بإجمالي 4 حارات لكل اتجاه مروري، مما يحقق سيولة مرورية كبيرة وإنشاء مناطق انتظار للسيارات بعرض 4.5 متر بطول 1 كم، وتخطيط الشارع مروريًا ليظهر بالشكل الحضاري اللائق بالمدينة.

وأشار إلى أن تطوير الطرق القائمة بالفعل يواجه تحديا من حيث المحافظة على المرافق القائمة ودون إيقاف الحركة المرورية على الطريق، كما أنه جارٍ ترميم طبقة الأسفلت في بعض الطرق الرئيسية باستخدام أحدث الطرق الحديثة، وذلك ضمن أعمال التطوير المستمرة لشوارع المدينة الرئيسية والفرعية.

من جانبه أكد المهندس أحمد عبد الرازق، المشرف العام على الطرق وتنسيق الموقع، أنه جارٍ الانتهاء من تطوير عدد من الطرق بالمدينة، وبها طرق داخلية بطول 30 كم بتكلفة 70 مليون جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية الحالية، واستمرار رفع كفاءة الطرق الجانبية والداخلية على مستوى المدينة وحصر جميع الطرق والمناطق الحيوية التي تحتاج لرفع الكفاءة لإدراجها بالخطة الاستثمارية تباعًا، وتوفير اعتمادات مالية للطرق التي تحتاج للرصف بشكل عاجل، لتحسين الصورة الجمالية للمدينة وزيادة الاستثمارات بها.

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