جونسون يدرس إنهاء الإغلاق العام بعد تطعيم 15 مليونا في بريطانيا

يقرر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال الأيام القليلة القادمة الموعد الذي يمكن أنتنهي فيه بريطانيا الإغلاق العام بسبب كوفيد-19 بعد تطعيم 15 مليونا من مواطنيها الأكثر عرضة للمخاطر، لكن وزير الصحة قال إن أعداد الوفيات والحالات التي تنقل إلى المستشفيات لا تزال مرتفعة.ومع تلقي نحو ربع سكان المملكة المتحدة الجرعة الأولى من تطعيم كوفيد خلال نحو شهرين يواجه جونسون ضغوطا من بعض نواب البرلمان ورجال الأعمال لإعادة فتح الاقتصاد المتوقف.وقال وزير الصحة مات هانكوك لشبكة سكاي نيوز "علينا مراقبة البيانات"، وأضاف "الجميع يريد الخروج من هذا بأسرع ما يمكن وبأمان".وقال "المسألة قرار بشأن السرعة والأمان، متى يمكن أن نفعل ذلك بأمان، هذا هو القرار الذي سنصدره هذا الأسبوع، ننظر في البيانات، قبل أن يعرض رئيس الوزراء خارطة الطريق في 22 من هذا الشهر".