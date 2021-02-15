البابا تواضروس: العالم جائع لمحبة «السامري الصالح» (فيديو)

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم، المتحدث الرسمي، الحلقة الأحدث من حملة "فهمني فأحيا".وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيس بوك" عن محبة القريب.وقال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في الحلقة، إن «العالم جائع لمحبة مثل محبة القريب التي قصدها المسيح من مثل السامري الصالح».وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى، والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.