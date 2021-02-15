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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أول طبيبة طُعمت بلقاح كورونا تتحدث لـ«الدستور» بعد حصولها على الجرعة 2

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:11 م
الدكتورة غادة متولي
الدكتورة غادة متولي
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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حصلت الدكتورة غادة متولي، ومديرة الإدارة الصحية بالقنطرة غرب، بمحافظة الإسماعيلية، على الجرعة الثانية للقاح كورونا، وهي أول طبيبة تحصل على الجرعة الأولى، يناير الماضي، بمستشفى أبو خليفة للعزل، مع الإيذان بإطلاق حملة تطعيمات الأطقم الطبية.

وأكدت مديرة الإدارة الصحية بالقنطرة غرب، إنها لم تلتفت للشائعات بشأن اللقاح لأن لديها ثقة في القيادة السياسية والمنظومة الصحية في مصر، خاصةً وأن وزيرة الصحة هالة زايد طمأنت الجمهور بشأنه.

وأوضحت أنها تلقت الجرعة الأولى للقاح كورونا، يناير الماضي، ولم تتتعرض لأعراض جانبية، مؤكدة أن حصول الأطقم الطبية على اللقاح، أفضل رد جميل حدث من الدولة للقطاع الطبي الذي يقف في الصفوف الأمامية في المواجهة أمام الجائحة، مقدمة الشكر إلى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد على حرصها على الأطقم الطبية.

تابعت، أنها شاهدت من سجل في الأطقم الطبية ورأت كل الفئات ولم يكن هناك شرطًا للأطباء في البداية أو التمريض أو ما شابه بل أنه لم يكن هناك أي تمييز بين الكوادر الطبية وبعضها البعض، مشيرةً إلى أنها حصلت على كارت متابعة عند حصولها على الجرعة الأولى للقاح كورونا، وبالتوجه إلى مستشفى أبو خليفة للعزل، حصلت على الجرعة الثانية بعد 21 يومًا، لافتةُ إلى تطبيق الإجراءات الضرورية في التطعيمات الخاصة بالحملة الوقائية.
أول طبيبة طُعمت بلقاح كورونا تتحدث لـ«الدستور» بعد حصولها على الجرعة 2
أول طبيبة طُعمت بلقاح كورونا تتحدث لـ«الدستور» بعد حصولها على الجرعة 2
أول طبيبة طُعمت بلقاح كورونا تتحدث لـ«الدستور» بعد حصولها على الجرعة 2
أول طبيبة طُعمت بلقاح كورونا تتحدث لـ«الدستور» بعد حصولها على الجرعة 2

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