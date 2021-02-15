الري: طوارئ بمحطات الصرف لمواجهة الأمطار والسيول

تنفذ وزارة الموارد المائية والري ممثلة في مصلحة الميكانيكا والكهرباء، خطة قومية ضمن استراتيجية التنمية الوطنية لإنشاء وتطوير محطات الصرف فى جميع أنحاء الجمهورية، لتوفير المياه اللازمة للأراضي الزراعية والمستصلحة التى لا تصل إليها مياه الترع والمصارف، بالإضافة إلى الحماية من أخطار السيول مع بداية موسم الشتاء حاليا.وعقد المهندس محمد محمد عبدالعاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الموارد المائية والري، اجتماعًا مع رئيس قطاع المحطات، ورؤساء قطاع محطات الوجه البحري وسيناء، ومحطات الوجه القبلي وتوشكى، والإدارة المركزية للمشروعات، والإدارة المركزية لمحطات مصر الوسطى الشمالي، لاستعراض ومناقشة خطة الاستعدادات لموسم الأمطار والسيول خلال الفترة الحالية.وأكد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الموارد المائية والري خلال الاجتماع، اليوم الاثنين، على ضرورة رفع درجة الطوارئ والاستعداد القصوى، وتخفيض مناسيب الترع والمصارف، لمواجهة أية ازدحامات فى المصارف والمحطات، بالإضافة إلى أهمية انتظام العمل لمواجهة موسم الاحتياجات وموسم الزراعات الحالى، وتوفير المياه اللازمة للزراعات المختلفة.كما استعرض عبدالعاطي، موقف تجارب التشغيل لمحطة السلسلة الجديدة وموقف نهو الملاحظات لمحطة طرفا، مشددا على ضرورة نهو أعمال الإنشاء والإحلال والتجديد لجميع المشاريع طبقا للبرنامج الزمنى، ومتابعة أعمال محطتي السرو الأسفل القديمة والجديدة، لمتابعة حالة المحطات الفنية أثناء موسم الأمطار والسيول.