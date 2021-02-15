التحقيق مع مندوبي مبيعات اختلسا 2 مليون جنيه بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول اتهام مندوبان مبيعات لشركة اختلسا بضائع بقيمة 2 مليون جنية، وضبط وإحضار أذون الصرف والمشوف لفحصها وسؤال المسؤولين بالشركة عن الواقعة.تلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يفيد بورود بلاغ من محامى إحدى الشركات بقيام مندوبا مبيعات بالشركة، بإختلاس مبالغ مالية من الشركة دون وجه حق.كشفت تحريات ضباط فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة الواقعة قيام مندوبا مبيعات بالشركة المشار إليها، فى غضون الفترة من يناير 2020 حتى ديسمبر 2020 مستغلين طبيعة عملهما بالشركة والمنوط بهما إستلام بضائع وتوريدها لعملاء الشركة وتحصيل قيمتها منهم، وقاما بإختلاس قيمة بضائع بإجمالى مبلغ 2 مليون جنيه، وعدم توريدها لخزينة الشركة والإستيلاء عليها لنفسهما، الأمر الذى ترتب عليه الإضرار بالمال العام.عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهمان المذكوران، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما للواقعة على النحو المشار إليه، وتعهدا بسداد المبالغ المالية التى قاما بإختلاسها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.