أفغانستان: اختطاف 11 عاملا في سد باشدان بإقليم هيرات

أفاد مسئول أفغاني بأن حركة طالبان اختطفت ما لا يقل عن 11 عاملا في سد باشدان في منطقة كاروخ باقليم هيرات غربي أفغانستان، ولم تعلق حركة طالبان بعد على أنباء الاختطاف.وقال عضو مجلس الإقليم وكيل أحمد كاروخي حسبما ذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الإثنين إن العمال اختطفوا في كاروخ بينما كانوا مشغولين في العمل، مضيفا أنه تم الإفراج عن أربعة عمال لكن لا يزال سبعة محتجزين لدى طالبان.