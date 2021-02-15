العراق يعلق جميع الأنشطة الرياضية لمواجهة كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية تعليق جميع الأنشطة الرياضية لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد - 19".وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور سيف البدر في تصريحات أوردتها قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الإثنين، أن جميع الأنشطة التي تتضمن تجمعات تؤجل في الوقت الحالي وتمنع حسب قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والتي صدرت بها أوامر تنفيذية من الأمانة العامة لمجلس الوزراء من ضمنها المباريات والألعاب بمختلفها، مضيفا أن القرار عام ويشمل جميع المباريات، وأنه لا يوجد أي استثناء في الوقت الحالي.