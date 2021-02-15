الإمارات تسجل 3123 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الاثنين، تسجيل 3123 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وإجراء 162774 فحصًا جديدًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 351895 حالة منذ بداية الجائحة.وبحسب بيان الصحة الإماراتية، سجلت الإمارات 13 حالة وفاة جديدة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 1،027 حالة.وأشارت الوزارة إلى شفاء 4892 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي 336731 حالة.