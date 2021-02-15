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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

رئيس المعاهد الأزهرية يرأس اجتماعا لبحث خطة امتحانات نصف العام

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:06 م
صالح عباس
صالح عباس
أميرة العناني
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ترأس الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، قبل قليل، اجتماعا لمناقشة الخطة النهائية امتحانات نصف العام لصفوف النقل والشهادات، بمقر القطاع بمدينة نصر، قبل عرضها على فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

ويحضر الاجتماع الشيخ احمد عبدالعظيم رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، رئيس كنترول الشهادة الثانوية، والشيخ أيمن عبدالغني وكيل القطاع لشئون التعليم، والشيخ عوض الله عبدالعال وكيل شئون المناطق.

وقال الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إنه سيتم تطبيق قرارات وزارة التربية الخاصة بامتحانات نصف العام التي تم اتخاذها أمس، بالمعاهد، مع وجود اختلافات بسيطة.

وأضاف عباس أنه سيتم الإعلان عن المواعيد النهائية لامتحانات نصف العام الدراسي، اليوم، بعد عرضها على فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت تنسيق بين الجانب لتوحيد الرؤية حول السيناريو النهائي لإجراء الامتحانات.

ونوه رئيس قطاع المعاهد الأزهرية إلى أن القطاع كان يعد نفسه لتطبيق كافة السيناريوهات والتصورات لإجراء الإختبارات للطلاب، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية، لافتا إلى أن الأزهر وقياداته حريصين على توفير مبدأ تكافؤ الفرص لطلابة مقارنة بنظارهم في التربية والتعليم.

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