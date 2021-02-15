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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القوى العاملة»: بدء الدورات التدريبية على مهنتين بالوادي الجديد

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:04 م
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة محمد سعفان،
دعاء جابر
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تابع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، سير عملية التدريب بمراكز التدريب الثابتة بالمحافظات، والبرامج التدريبية المعدة بها، وتأهيل الشباب على المهن التي يتدربون عليها، والتي يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة القوى العاملة لتطوير منظومة التدريب والتأهيل، لتوفير عمالة فنية ماهرة تلبى احتياجات سوق العمل من خلال مراكز التدريب المهنى التى تتبع الوزارة والتى وصل عددها إلى 72 مركزًا على مستوى الجمهورية منها 38 مركزًا ثابتًا فى 25 محافظة، فضلًا عن 7 وحدات تدريبية ثابتة، و 27 وحدة تدريب متنقلة.

وأشار الوزير إلى أنه تم البدء في دورتين تدريبيتين بمركز التدريب المهنى بالخارجة بمحافظة الوادي الجديد، على مهنة التركيبات الكهربائية، ولحام الكهرباء لـ 25 متدربا، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المحافظة .

وقال إنه يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية باستمرار والتى بدأت بتخفيض عدد المتدربين في الدورة الواحدة وتسليمهم الكمامات والكحول ، فضلا عن توقيع الكشف الطبي على المتدربين قبل الالتحاق بالدورات التدريبية، والتأمين على المتدربين ضد إصابات العمل وتسليمهم جميع الأدوات الكتابية التي يحتاجها المتدرب في أثناء التدريب.

وأوضح أحمد حسين محمد طليب مدير المديرية، أنه تم التدريب العملي للشباب المتدربين في تركيب وإصلاح الأعمال الكهربائية لمبني مديرية القوى العاملة، تحت اشراف المدربين، وأشاد بجودة أعمالهم والمستوى المهاري الذى وصلوا إليه خلال فترة التدريب.

ولفت إلى أن الدورة مدتها شهرين بمعرفة مدربين مؤهلين حاصلين على أعلى درجات الخبرة، بعد اختبارهم عن طريق المختصين بالإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.
«القوى العاملة»: بدء الدورات التدريبية على مهنتين بالوادي الجديد
«القوى العاملة»: بدء الدورات التدريبية على مهنتين بالوادي الجديد
«القوى العاملة»: بدء الدورات التدريبية على مهنتين بالوادي الجديد
«القوى العاملة»: بدء الدورات التدريبية على مهنتين بالوادي الجديد

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