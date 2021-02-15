رابط تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2021.. وقيمة الرسوم

رابط تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2021

في خضم الأحداث الراهنة للبلاد من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة خلال موجته الثانية أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط ( من هنا )، يمكن من خلاله تسجيل الاستمارات التي تؤهلهم لدخول الامتحانات الالكترونية لطلاب الدبلومات الفنية وذلك كإجراء احترازي لمنع انتشار الفيروس القاتل بين الطلاب خاصه عقب ظهور السلالة الجديدة المتحورة التي يفوق أنتشارها الموجه الأولى ب 70% .

خطوات تسجيل الاستمارة المؤهلة لدخول الامتحانات الالكترونية

يمكن للطلاب الدبلومات الفنية تسجيل بيانات استمارة الامتحانات الالكترونية بإتباع الخطوات التالية:-





تسجيل الدخول عبر الموقع الذي خصصته وزارة التربية والتعليم لذلك عبر " بوابة التعليم المصري" من خلال هذا الرابط ( من هنا





اختبار خدمة تسجيل بيانات استمارة الامتحانات الالكترونية





كتابة كود الطالب الذي حصل عليه من المدرسة





كتابة بيانات الطالب كاملة ( الاسم، الرقم القومي، ..)





اختيار نوع الاستمارة المراد كتابة بياناتها ( دبلومات فنية، ...)





تحديد نوع التعليم ( زراعي، صناعي، تجاري، ..)





تحديد نظام التعليم ( 3_ 5)





كتابة مهنة ولي الأمر





الضغط على حفظ البيانات عقب التأكد من صحتها





طباعة الاستمارة والاحتفاظ بها

قيمة رسوم تسجيل بيانات الاستمارة المؤهلة لدخول الامتحانات

وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فإن قيمة رسوم تسجيل بيانات استمارة الدبلومات الفنية 2021 المؤهلة لدخول الامتحانات الالكترونية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، هى 200 جنيه عند التقديم لأول 3 مرات بالإضافة 100 جنيه رسوم استخدام خامات أما في المرة الرابعة التقديم لدخول الامتحانات فإن الرسوم تصل قيمتها إلى 300 جنيه مضافا إليها 52 جنيه و 148 جنيها مقابل خامات مستخدمة في كل مرة.





اقرأ أيضاً













مع اقتراب موعد الامتحانات يسارع الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة كيفية تسجيلالمؤهلة لدخول الامتحانات الالكترونية عبر المنصات التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤخرا للطلاب، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير خطوات تسجيل الاستمارة وأهميتها لدخول الامتحانات الالكترونية.