الكنيسة الكاثوليكية: في العظات يربط الشعب كلمة الله بالحياة اليومية

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "كلمة اليوم".وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيس بوك" عن "فن العظات".وقالت الكنيسة في الحلقة الاحدث:"من خلال العظة يكتشف الشعب جمال كلمة الله ويربطوها بحياتهم اليوميّة".