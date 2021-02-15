بولندا تسجل 2543 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البولندية، تسجيل 2543 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى مليون و591 ألفا و497 حالة.وأوضحت الوزارة حسبما ذكر "راديو بولندا" اليوم الإثنين، أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 40 ألفا و832 حالة، عقب تسجيل 25 حالة وفاة جديدة.وأشارت إلى أن عدد المتعافين من المرض يبلغ الآن مليونا و347 ألفا و670 شخصا، بعد تسجيل تعافي 5 آلاف و639 على مدار الـ24 ساعة الماضية.