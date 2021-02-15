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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التضامن: التوسع فى عيادات «2 كفاية» بقرى «حياة كريمة»

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:01 م
الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الفتاح مدير برنامج حياة كريمة
ولاء جمال
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قال الدكتور خالد عبد الفتاح مدير برنامج حياة كريمة، إن الوزارة تبذل جهودا كبيرة في إطار المبادرة الرئاسية بكل المجالات ومنها العمل على الحد من الزيادة السكانية من خلال برنامج "2 كفاية" بقرى حياة كريمة، والذى يعتبر أحد أهم برامج الوزارة، ويسعى إلى خفض معدل الإنجاب.

وأوضح أنه سيتم إطلاق قوافل طبية لتوفير كافة وسائل تنظيم الأسرة فى القرى بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

من جانبه، أكد طلعت عبد القوى رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، أنه سيتم التوسع في عيادات الصحة الإنجابية 2 كفاية بالقرى والمحافظات المستهدفة، لافتا إلى أنه سيتم افتتاح 400 عيادة جديدة لتنظيم الأسرة في المناطق المحرومة، خلال الفترة القادمة، لاسيما فى المناطق التي تعاني من ارتفاع معدل النمو الإنجابي، فى هذه القرى الى جانب التوعية بالقضية السكانية وبرامج تنظيم الأسرة، مشيرا إلى أن جميع وسائل تنظيم الأسرة سيتم إتاحتها بالمجان.

وأضاف في تصريحات للدستور، أن العمل على الحد من الزيادة السكانية بالقرى يستهدف أيضا الجانب الاقتصادي لأنه سيعمل على التوعية بزيادة الإنتاج والتمكين الاقتصادي الذي يعمل في النهاية على خفض معدل الإنجاب، وذلك عن طريق طرح مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وإتاحة فرص عمل للسيدات، بالإضافة إلى الحملات الإعلامية والإعلانية للتوعية.

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