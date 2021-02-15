في ذكرى سيامته.. من هو الأنبا بشارة جودة؟

احتفل كهنة إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك، بتذكار السيامة الأسقفية لصاحب النيافة الأنبا بشارة جودة، مطران الإيبارشية، وذلك خلال الاجتماع الشهري للآباء.والأنبا بشارة ولد في قرية النجيلة بمحافظة سوهاج في يوم 28 أغسطس 1971، والتحق بالمدرسة الابتدائية في قريته 1977، والتحق بالإكليريكية الصغرى للقلب الأقدس للأباء الفرنسيسكان بأسيوط ثم درس المرحلة الإعدادية والثانوية هناك، ثم التكوين الروحي والرهباني بالمعهد الإكليريكي الفرنسيسكاني بالعمرانية – بالجيزة عام 1990، وارتدى الثوب الرهباني في 5 سبتمبر 1995، وقدّم نذوره الأولى في 1 سبتمبر 1996.ودرس الفلسفة واللاهوت بلبنان خلال الفترة من 1996 – 2000، وسيم كاهنًا في 8 يونيو 2001 بقريته (النجيلة- سوهاج) على يد الأنبا مرقس حكيم مطران إيبارشية سوهاج، ورشحه الأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط مستشارًا ضمن المجلس الأستشاري للايبارشية.