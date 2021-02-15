إحالة 3 قتلوا شابا لرفضه الزواج من شقيقتهم في السلاك للجنايات

أمرت نيابة السلام بإحالة المتهمين بقتل شاب بسلاح أبيض، "مطواه"، لرفضه الزواج من شقيقتهم بعد خطبة استمرت 3 سنوات لمحكمة الجنايات.ووجهت النيابة للمتهمين تهمة قتل المجنى عليه "ع.ا"، عامل عمدا مع سبق الإصرار والترصد وذلك بإعداد سلاح أبيض "مطواه" والتعدي عليه حتى لفظت أنفاسه الأخيرة.وذكر أمر الإحالة ان المتهمين "ش.م "، و" أ. م"، و"م.ع"، أقروا بارتكابهم جريمة قتل المجنى عليه باستخدام سلاح أبيض "مطواه "بعد مشاجرة نشبت بينهم لرفضه إتمام الزواج من شقيقة المتهمين الأول والثاني بعد خطوبة استمرت 3 سنوات.وأقر المتهمين بأن المجنى عليه قام باستدراج شقيقتهم داخل شقته مستغلا انشغال أهل المنزل في حفل زفاف، وعندما علموا بما حاول فعله مع شقيقتهم حكموا عليه بإتمام إجراءات كتب الكتاب وإتمام الزيجة في أقرب وقت حتى لا تكون شقيقتهم عرضة لأقاويل أهل المنطقة، لكنه فاجئهم برفضه إتمام الزواج وفسخ الخطبة فتعدوا عليه بالضرب وتطورت المشاجرة بينهم لطعنه بسلاح أبيض.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام، يفيد بوصول عامل به طعنات بالسلام الأبيض وبأجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة، تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن سلاح الجريمة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.