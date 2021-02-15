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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

محاكمة مسجل خطر قتل طبيبا مسنا بروض الفرج لسرقته

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:58 ص
محاكمة مسجل خطر قتل
محاكمة مسجل خطر قتل طبيبا
حسام التمساح
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أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية بإحالة مسجل خطر لاتهامه بقتل طبيب داخل شقته بمنطقة روض الفرج، للمحاكمة الجنائية العاجلة.

كانت النيابة أمرت بتشريح جثة المجني عليه لبيان أسباب الوفاة والتصريح بالدفن، عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية وسرعة اجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

و تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي، بوجود جثة بأحد الشقق السكنية في منطقة روض الفرج، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أن الجثة لطبيب "ع. ج"، 70 عامًا، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة مسجل خطر حصل على عنوان الضحية من زوجته "حسنة النية"، وقرر قتله وسرقة أمواله، فارتدى "كمامة" لإخفاء ملامحه عن الكاميرات وتوجه لشقة المجني عليه ليلا، وطرق الباب وأخبره أنه زوج إحدى الخادمات طالبًا مبلغًا من المال.

وأضافت التحريات أنه عندما رفض المجنى عليه منحه المبلغ، استل المتهم سكينًا وقتله ثم استولى على أموال وفر هاربًا، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بهدف السرقة، ووتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق

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