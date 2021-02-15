إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلاد «إلهام الصغيرة»: جمعتينا وفرحتينا (صور)

هنأت الفنانة إلهام شاهين ابنة شقيقتها إيناس، إلهام، بمناسبة عيد ميلادها، بنشر صور من الاحتفال عبر حساباتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وعلقت إلهام قائلة: "أجمل حب فى عمرى إلهام الصغيرة كل سنة حبيبتى وإنتى حبيبتى وأحلى بنوتة فى الدنيا.. ويارب يحققلك كل أحلامك ويسعدك ويفرح قلبك.. سنة حلوة عليكى يا حلوتى.. عيد ميلادك هو أحلى عيد حب.. كل العيلة بتحبك.. جمعتينا وفرحتينا".أمومة إلهام شاهينعلى الرغم من عدم وجود أبناء لإلهام شاهين إلا أنها تعيش من صغرها مشاعر الأمومة مع أخيها الأصغر أمير، وكذلك ابنة شقيقتها التي سميت على بنفس اسمها، وكتيرًا ما تحدثت الفنانة عن علاقتها القريبة للغاية من إلهام الصغيرة، موضحة أنها تمتلك شخصية متمردة وعنيدة تشبهها لحد كبير في الكثير من الأمور.وقالت في إحدى البرامج على قناة "ON E"، إن ابنة شقيقتها تحب السينما بجنون، وتدرسها حاليا، مضيفة: "مجنونة وبتحب السينما زيي، دي نسخة مني بس على أجّن.. وعشان كده أنا خايفة عليها".وأعربت عن تخوفها من شطحاتها، وأنها تختلف معها في الكثير من المواقف بدافع الحب والخوف وليس التسلط، وقالت: "هي مجنونة مثلي، لكن هي أجٌن، أنا بعمل تصرفات مش حلوة فلما تحاول تقلدني أقولها أنا وحشة متعمليش زيي.. يهمني إنها متقلدنيش.. لأن بالتأكيد أنا جرأتي زيادة وحبي للمغامرة عرضني لمخاطر كتيرة جدا محبش حد يعمل زيي، مكنتش احب اقول على حاجة معرفش.. أنا بعرف اعمل كل حاجة".