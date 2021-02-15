إصابة جندي إسرائيلي على الحدود المصرية.. ما السبب؟

أفادت تقارير عبرية بأن جنديا من الجيش الإسرائيلي أصيب بجروح طفيفة، أمس، خلال تبادل لإطلاق النار وقع بين القوات المسلحة المصرية وعدد من مهربي المخدرات على الحدود الإسرائيلية المصرية.وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه تم استدعاء سيارة تابعة للجيش الإسرائيلي إلى مكان الحادث فتعرضت للإصابة بشظايا طائشة وفيها جندي.وأصيب الجندي الذي كان داخل السيارة بشظايا ونقل إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما وصفت إصابته بالطفيفة.ويعتبر تهريب المخدرات في جنوب إسرائيل ظاهرة مستمرة، مع تمركز القوات الإسرائيلية على الحدود لإحباط مثل هذه المحاولات، ففي أكتوبر من العام الماضي، تمكن الجيش الإسرائيلي ووحدة حرس الحدود في النقب من ضبط حوالي 50 كيسًا من المخدرات في عملية مشتركة.