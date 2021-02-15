البابا يمنح رتبة القمصية لكاهن كنيسة محرم بك

رسم قداسة البابا تواضروس الثاني، بعد صلاة الصلح في القداس الإلهي الذي أعقب تدشين كنيسة الشهيد مار جرجس والقديس الأنبا أنطونيوس بشارع محرم بك في الإسكندرية، كاهن الكنيسة، الأب أنطونيوس فهمي في رتبة القمصية.كان قداسة البابا قد دشن ٦ مذابح بالكنيسة، بالإضافة إلى شرقيات الهياكل وحامل الأيقونات بمشاركة خمسة من أحبار الكنيسة.شارك قداسته في صلوات التدشين أصحابُ النيافة الأنبا إيساك الأسقف العام والمدبر الروحي لدير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، والأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، كما شارك في الصلوات القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.