23 معدة كنس وشفط أتربة لدعم منظومة النظافة بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم تدعيم منظومة النظافة بالمراكز والأحياء بعدد 23 معدة كنس وشفط الأتربة من الشوارع والميادين ضمن خطة المحافظة لتطوير منظومة النظافة وتدعيمها بأحدث المعدات.وأوضح محافظ أسيوط إنه تم توريد 23 معدة شفط أتربة ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة وذلك لتوزيعها على مراكز واحياء المحافظة لاستكمال منظومة النظافة بالمراكز والأحياء مشيرًا إلى استمرار وتكثيف حملات النظافة بالقرى والمراكز بمشاركة رؤساء المراكز والاحياء فضلا عن ترأسه حملات مستمرة للنظافة والتي استهدفت مختلف الشوارع والميادين بأحياء ومراكز المحافظة لافتا إلى مشاركة وتكاتف كافة الجهات لإنجاز التكليفات والمهام بدقة واتقان وتنفيذ حملات مكثفة للقضاء على كافة تجمعات القمامة لافتًا إلى التنبيه على جميع العاملين وجميع القطاعات بإتباع الإجراءات الاحترازية والوقاية بصفة مستمرة لمواجهة فيروس كورونا.ووجه المحافظ رؤساء المراكز والأحياء بمواصلة أعمال النظافة ورفع كافة المخلفات وتوزيع صناديق القمامة بالميادين والشوارع بصفة يومية فضلًا عن الاستعانة بسيارات الكنس الآلي وسيارات كنس وشفط الأتربة من الشوارع والتي تم تدعيم منظومة النظافة بها بالمراكز والاحياء مشيرًا إلى حرصه على الوصول إلى منظومة نظافة متكاملة على مستوى المحافظة قادرة على تأدية خدمة مميزة للمواطنين من خلال استثمار كافة الامكانات المتاحة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.